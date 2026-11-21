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Die Festnahme eines der zehn meistgesuchten Flüchtigen der US-Bundespolizei FBI hat im Nordwesten Mexikos heftige Gewalt mit elf Toten ausgelöst. Bei den Auseinandersetzungen nach dem Zugriff auf Fausto Isidro Meza Flores, genannt "Chapo Isidro", kamen sieben mutmaßliche Kriminelle und vier Soldaten ums Leben, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Kriminelle hatten bei dem Einsatz am Freitag in Guasave im Bundesstaat Sinaloa heftigen Widerstand geleistet, Straßen in mehreren Orten blockiert und damit weitere Sicherheitsmaßnahmen ausgelöst. Medien berichteten von brennenden Fahrzeugen und Schüssen, auch aus Militärhubschraubern. Ein Baseballspiel in Guasave wurde wegen der angespannten Sicherheitslage abgebrochen. In einer Fernsehübertragung des Spiels ist zu sehen, wie Spieler vom Feld rennen, während Knallgeräusche zu hören sind.

Die Regierung des Bundesstaates erklärte die Lage später zwar für unter Kontrolle und meldete keine neuen Straßenblockaden. Sicherheitskräfte blieben jedoch in der Region im Einsatz, um die Straßen freizumachen und die Normalität wiederherzustellen.

Meza Flores und zwei mutmaßliche Komplizen wurden von Spezialeinheiten der Nationalgarde und des Militärs festgenommen. Am Samstagmorgen wurden sie mit einem Militärflugzeug nach Mexiko-Stadt gebracht und der Bundesstaatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität übergeben. Bei den beiden weiteren Festgenommenen handelt es sich um seinen Cousin und mutmaßlichen Stellvertreter sowie seinen Schwager und mutmaßlichen Finanzverwalter.

"Chapo Isidro" gilt als Chef des Guasave-Kartells, einer mit der Beltrán-Leyva-Organisation verbundenen kriminellen Gruppe. Das mexikanische Verteidigungsministerium bezeichnet ihn bei der Festnahme als Chef der Beltrán-Leyva-Organisation. Laut der auf organisierte Kriminalität spezialisierten Plattform "Insight Crime" war er in den 2010er Jahren ein Rivale des Sinaloa-Kartells des inzwischen in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA bezeichnete seine Festnahme als bedeutenden Erfolg gegen eines der gewalttätigsten kriminellen Netzwerke Mexikos. Die Organisation schmuggele seit Jahrzehnten unter anderem Fentanyl in die USA und sei für Blutvergießen und Instabilität in Mexiko verantwortlich, erklärte die Behörde.

Das FBI setzte eine Belohnung von fünf Millionen US-Dollar für Hinweise aus, die zur Festnahme des Mannes führen, und setzte ihn im vergangenen Jahr auf seine Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen. Er ist in der US-Hauptstadt Washington wegen des Verdachts auf Drogenhandel sowie Besitz und Gebrauch einer Schusswaffe angeklagt. Seine Organisation soll große Mengen an Heroin, Amphetaminen, Kokain, Fentanyl und Cannabis aus Mexiko in die USA geschmuggelt haben.