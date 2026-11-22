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Las Vegas (Nevada) – Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sich in einem spannenden Batterie-Poker in Las Vegas durchgesetzt und seinen 75. Grand-Prix-Sieg in der Formel 1 gefeiert. Der Niederländer jubelte beim drittletzten Saisonrennen in der Wüste Nevadas über seinen vierten Saisonsieg und den insgesamt dritten in der US-Glücksspielmetropole binnen vier Jahren. Das Podium in einem Rennen mit ungewohnt vielen Führungswechseln komplettierte das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri.

Weltmeister Kimi Antonelli musste sich auf dem legendären Strip mit dem vierten Rang begnügen, sein Mercedes-Teamkollege George Russell kam nach einem Fahrfehler kurz vor Rennende nicht über den neunten Platz hinaus. Während das Alpine-Duo Pierre Gasly (5.) und Franco Colapinto (6.) überzeugte, lief es für Ferrari nach einem verpatzten Qualifying auch im Rennen nicht nach Wunsch. Lewis Hamilton wurde Siebenter, Charles Leclerc nach einer Kollision mit seinem Scuderia-Teamkollegen nur Zehnter.