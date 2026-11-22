Neue Regeln ab 2027
Aus für Homeoffice-Pauschale: Was Beschäftigte jetzt wissen sollten
Neuerungen bei der Telearbeit: Wer 2026 seine Steuer optimal nutzen will, sollte die aktuellen Regelungen im Blick haben.
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Arbeitgeber können Telearbeit heuer zum letzten Mal steuerbegünstigt abgelten. Ergonomische Möbel bleiben aber absetzbar. Bei den Beschäftigten in Österreich ist das Arbeiten von daheim hochbeliebt – die Vorstellungen von Mitarbeitenden und Unternehmen über den Umfang flexibler Arbeit klaffen aber auseinander.
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