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Arbeitgeber können Telearbeit heuer zum letzten Mal steuerbegünstigt abgelten. Ergonomische Möbel bleiben aber absetzbar. Bei den Beschäftigten in Österreich ist das Arbeiten von daheim hochbeliebt – die Vorstellungen von Mitarbeitenden und Unternehmen über den Umfang flexibler Arbeit klaffen aber auseinander.