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Ein bislang unbekannter Täter ist zwischen dem 13. November, 8 Uhr, und dem 21. November, 20.30 Uhr, in eine Wohnung im Innsbrucker Stadtteil Pradl eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, befindet sich die Wohnung in einem Mehrparteienhaus.

Der Einbrecher durchsuchte die Räume großflächig und stahl Schmuck. Wie hoch der Wert der Beute ist, war zunächst nicht bekannt. An der Balkontür entstand zudem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen. (TT.com)