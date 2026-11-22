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Bis zuletzt wurde über den Termin spekuliert. Am Samstag gaben sich Popsängerin Miley Cyrus und Schlagzeuger Maxx Morando im kalifornischen Palm Springs schließlich das Jawort.

Weiße Blumen am Pool, die Braut in Satin, der Bräutigam im schwarzen Anzug: Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (28) haben nach fünf Jahren Beziehung geheiratet. Getraut wurden die beiden Medienberichten zufolge von Wayne Coyne, dem Frontmann der Flaming Lips und einem langjährigen Freund der Sängerin. Auch Mileys Eltern Tish und Billy Ray Cyrus sowie ihre Schwester Noah feierten mit.

Vorab war lediglich durchgesickert, dass das Paar an diesem Wochenende in Südkalifornien heiraten könnte. Für die Vorbereitungen soll Cyrus laut ntv unter Berufung auf das US-Portal TMZ sogar größere Jobangebote ausgeschlagen haben.