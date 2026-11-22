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Dass der Norweger Atle Lie McGrath nicht nur Skifahren kann, sondern auch singen, ist seit seinen legendären Auftritten bei der Startnummernauslosung in Schladming bekannt. Vor dem Nightrace griff er in den letzten Jahren immer wieder zum Mikrofon und begeisterte die Fans mit dem Lied „Steirerbluat is koa Himbeersaft“.

Bei der gestrigen Startnummernauslosung für den Slalom in Gurgl am Sonntag zeigte der Slalom-Gesamt-Weltcupsieger der vergangenen Saison auch in Tirol sein musikalisches Können. Der Norweger trällerte DJ Ötzis Kult-Hit „Anton aus Tirol“ – wie in der Instagram-Story von Gurgl zu sehen ist. Die Fans waren auf alle Fälle aus dem Häuschen. (TT.com)