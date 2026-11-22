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Dass der Norweger Atle Lie McGrath nicht nur Skifahren kann, sondern auch singen, ist seit seinen legendären Auftritten bei der Startnummernauslosung in Schladming bekannt. Vor dem Nightrace griff er in den letzten Jahren immer wieder zum Mikrofon und begeisterte die Fans mit dem Lied „Steirerbluat is koa Himbeersaft“.