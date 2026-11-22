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Auch Matt in den Top Ten
Norweger Haugan führt im Gurgl-Slalom, Tiroler Sturm mit Podest-Chancen
Joshua Sturm zeigte einen starken ersten Lauf.
© GEPA pictures/ Wolfgang Grebien
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