Abbruch wegen Cut
Tiroler Boxer Avdic verteidigte beide Gürtel und widmete Sieg verstorbenem Trainer
Edin Avdic musste einiges einstecken, setzte sich am Ende aber durch und verteidigte beide Gürtel.
© Friedl Schwaighofer
Blutüberströmt behauptete sich der Innsbrucker Boxer Edin Avdic im Kampf um seine beiden Titel der großen Weltverbände WBA und IBF. Enger Kampf gegen Mexikaner wurde in Wien vorzeitig nach Punkten gewertet. Mit 18. Sieg im 18. Profikampf erhöhten sich die Chancen auf einen WM-Einsatz.
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