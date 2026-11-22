volume_up Artikel anhören

Blutüberströmt behauptete sich der Innsbrucker Boxer Edin Avdic im Kampf um seine beiden Titel der großen Weltverbände WBA und IBF. Enger Kampf gegen Mexikaner wurde in Wien vorzeitig nach Punkten gewertet. Mit 18. Sieg im 18. Profikampf erhöhten sich die Chancen auf einen WM-Einsatz.