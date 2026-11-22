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Klagenfurt – Bei Krampusläufen in Kärnten ist es am Samstagabend zu mehreren Zwischenfällen gekommen. In Bad Kleinkirchheim und Wolfsberg wurden Mitwirkende angegriffen, zwei Männer in Spitäler eingeliefert. In Klagenfurt entzündeten Unbekannte laut Polizei während des Krampuslaufs auf einem Dach bengalische Feuer, warfen Flugblätter in die Menge und entrollten ein Banner. Die Feuerwehr musste mit der Drehleiter anrücken, das Propagandamaterial wurde sichergestellt.

Ein 21-Jähriger im Krampuskostüm wurde in Bad Kleinkirchheim von einem Zuschauer an den Hörnern gepackt, in die Höhe und dann zu Boden gerissen. Der 21-Jährige konnte sich selbst befreien, wurde bei der Attacke aber schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau.

Percht kollabierte 45 Minuten nach Faustschlag

In Wolfsberg schlug ein Mann einen 31-jährigen Teilnehmer einer Perchtengruppe mit der Faust gegen die Brust. Der 31-Jährige blieb zuerst auf der Veranstaltung, 45 Minuten nach dem Angriff brach er zusammen. Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung, danach wurde der 31-Jährige in die Lavanttal-Klinik eingeliefert.

In allen genannten Fällen waren die Täter unbekannt. Die beiden Personen, die bei der augenscheinlich rechtsextremen Störaktion in Klagenfurt beobachtet wurden, flohen unerkannt. Weitere Ermittlungen laufen, hieß es, auch der Verfassungsschutz sei involviert, bestätigte die Pressestelle der Polizei auf APA-Nachfrage. (APA)