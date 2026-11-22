Mit Rezepten zum Nachkochen
Ob mit Speck, Rohnen oder Apfel: So gelingen die perfekten Knödel
Die Hobbyköchinnen Maria Lindner, Elisabeth Hirzinger, Sieglinde Kraler, Barbara Wille, Anja Obererlacher und Claudia Zimmermann-Ganahl (v.li.) in der Küche mit Seminarbäuerin Johanna Strasser (Mi.).
© Axel Springer
Sechs Gaumenfreuden-Leserinnen wurden im Genusswerk in die Kunst der Knödelzubereitung eingeweiht. Zwischen Speck, Rohnen und Marillen zeigte sich: Richtig rund läuft es in der Küche manchmal schneller als gedacht.
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