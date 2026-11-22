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Bei der Weltklimakonferenz COP31 im türkischen Antalya haben sich die Delegationen nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können.

Im Abschlussplenum der UNO-Klimakonferenz in Antalya hat die EU formal Widerspruch gegen den übergreifenden Beschlusstext der COP31 eingelegt. „Wir werden keine Abschlusserklärung unterstützen, in der fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt werden“, sagte Darragh O'Brien, Klimaminister von Irland, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, am Sonntag in Antalya. Schließlich seien Kohle, Öl und Gas die „Haupttreiber des Klimawandels“. Ablehnung kam auch von Panama.

Der türkische COP31-Präsident Murat Kurum nahm zur Kenntnis, dass keine Einigung erzielt wurde: „Es ist offensichtlich, dass es in diesem Saal Parteien gibt, die diesen Text ablehnen. Wir erkennen an, dass es keinen Konsens über dieses Dokument gibt. Daher wurden diese Beschlüsse nicht angenommen“, sagte Kurum.

Längste COP mit über 45 Stunden Länge

Nach langem Ringen um einen möglichen Kompromiss begann das Schluss-Plenum am Sonntag nach mehreren Verschiebungen. Die Versammlung der fast 200 Staaten, die offiziell am Freitag zu Ende gehen hätte sollen, startete kurz nach 13 Uhr Ortszeit. Der Gipfel brach dann den bisherigen Rekord als längste derartige Veranstaltung. Am Sonntagnachmittag ging es in die 45. Stunde der Verlängerung. Die bisher längste UNO-Klimakonferenz fand 2019 in Madrid statt und endete nach 44 Stunden Verlängerung.

Schon am Morgen sagte ein EU-Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass die „reale Möglichkeit“ bestehe, dass die COP31 ohne eine Vereinbarung enden könnte. Später äußerten dann auch noch die französische Umweltministerin Monique Barbut und Deutschlands Umweltminister Carsten Schneider (SPD) ihre Ablehnung zum neuen Beschlusstext. Der sei „für Deutschland nicht zustimmungsfähig“, sagte Schneider kurz vor seinem Heimflug.

„In dieser Form darf die Abschlusserklärung nicht beschlossen werden“, hieß es auch vom Umweltsprecher der Grünen, Lukas Hammer. „Die Übergewinne von fossilen Konzernen müssen endlich abgeschöpft und zur Klimafinanzierung verwendet werden. Genau dazu habe ich mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus Deutschland, Mexiko und vielen anderen Ländern einen gemeinsamen Aufruf gestartet", teilte Hammer am Sonntag per Aussendung mit.

Bereits zahlreiche Abreisen vor Abschluss-Plenum

Im Laufe des Wochenendes reisten bereits zahlreiche Minister ab, teils auch ganze Delegationen. Für Beschlüsse bei Klimakonferenzen gibt es jedoch ein Quorum: Demnach müssen mindestens zwei Drittel der knapp 200 Staaten vertreten sein.

Die Allianz Klimagerechtigkeit appellierte in einer Aussendung an die EU und Österreich, dem aktuellen Text der Abschlusserklärung nicht zuzustimmen. Es brauche „echte Fortschritte, um Mensch und Umwelt zu schützen und keine leeren Worthülsen“, hielten Martin Krenn (Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz), Angelika Derfler (Südwind) und Johannes Wahlmüller (Global 2000) fest.

Nur Querverweis auf Dubai