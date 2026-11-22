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Beim Krampuslauf in Zams ist ein 25-Jähriger am Samstagabend festgenommen worden. Er soll einen Security angegriffen, eine Polizistin zu Boden gezogen und später einen Beamten leicht verletzt haben.

Ein 25-Jähriger hat sich am Samstagabend beim Krampuslauf in Zams heftig gegen seine Festnahme gewehrt. Dabei zog er eine Polizistin zu Boden. Bei einem späteren Fluchtversuch wurde ein weiterer Beamter leicht verletzt.

Eine Polizeistreife wurde gegen 21.35 Uhr zum Eingang des Festzeltes gerufen. Dort soll es zuvor zu einer Schlägerei gekommen sein. Als die Beamten eintrafen, hielten Sicherheitsmitarbeiter den 25-jährigen Österreicher an einem Bauzaun fest.

Die Polizisten übernahmen den Mann und forderten ihn auf, sich zu beruhigen. Während sie seine Identität feststellten, sprach ihn ein Security an. Daraufhin reagierte der 25-Jährige laut Polizei äußerst aggressiv und versuchte, den Mitarbeiter anzugreifen.

Die beiden Polizisten hielten den Mann zurück. Dieser widersetzte sich jedoch heftig, zog eine Polizistin zu Boden und hielt sie fest. Mit Unterstützung weiterer Beamter wurde er schließlich fixiert und festgenommen.

25-Jähriger versuchte zu fliehen

Bei der anschließenden ärztlichen Untersuchung in der Polizeiinspektion verhielt sich der 25-Jährige erneut aggressiv und versuchte zu fliehen. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Nach seiner Einvernahme wurde der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wieder entlassen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)