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Mit 101 km/h statt der erlaubten 50 km/h ist am Sonntagvormittag ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer in Hochfilzen gemessen worden. Die Polizei nahm ihm den Führerschein an Ort und Stelle ab.

Der 19-Jährige war gegen 10.45 Uhr auf der B164 im Ortsgebiet unterwegs. Laut Exekutive wurde dort bei erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 101 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranz betrug die Überschreitung 47 km/h.

Die Beamten nahmen dem Österreicher den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Zudem wird er bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt. (TT.com)