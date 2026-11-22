Probeführerschein weg
19-jähriger Raser im Ortsgebiet von Hochfilzen mit mehr als 100 km/h erwischt
Mit 101 km/h statt der erlaubten 50 km/h ist am Sonntagvormittag ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer in Hochfilzen gemessen worden. Die Polizei nahm ihm den Führerschein an Ort und Stelle ab.
Der 19-Jährige war gegen 10.45 Uhr auf der B164 im Ortsgebiet unterwegs. Laut Exekutive wurde dort bei erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 101 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranz betrug die Überschreitung 47 km/h.
Die Beamten nahmen dem Österreicher den Führerschein noch an Ort und Stelle ab. Zudem wird er bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt. (TT.com)
Ohne Führerschein
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Führerschein abgenommen