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Der Geschäftsführer der Energieagentur Tirol, Rupert Ebenbichler, steht am Dienstag um 10 Uhr unseren Leserinnen und Lesern für alle Fragen rund ums Heizen zur Verfügung.

Der vor einigen Wochen begonnene Heizwinter könnte für Tirols Haushalte ein besonders teurer werden. Hauptgrund sind die Turbulenzen und massiven Preissteigerungen auf den Energiemärkten als Folge des Iran-Kriegs. Heizöl etwa ist weit teurer als vor einem Jahr, deutlich angezogen haben auch die Kosten für andere Heizformen wie Pellets.

Was ist bei den Heizkosten bei Öl, Gas, Pellets und Fernwärme in den nächsten Monaten zu erwarten, wie könnte hier die Entwicklung weitergehen? Gibt es Tipps, wie die Heizkosten im Haus oder der Wohnung trotz der Turbulenzen eingedämmt werden können? Und für alle, die an einen Heizungstausch denken: Welche Heizung passt zu meinem Einfamilienhaus? Welche Möglichkeiten gibt es hier und welche Förderungen etwa von Bund und Land können etwa beim Heizungstausch oder für Sanierungen oder Wärmedämmung abgerufen werden?

Rupert Ebenbichler, Geschäftsführer der Energieagentur Tirol. © Energieagentur Tirol

Der Geschäftsführer der Energieagentur Tirol, Rupert Ebenbichler, steht unseren Leserinnen und Lesern für alle Fragen rund ums Heizen zur Verfügung.