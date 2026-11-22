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Bei einem Verkehrsunfall in Ebbs ist am Sonntag ein 47-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntag gegen 12.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in Ebbs zu dem Unfall. Eine 43-jährige Autofahrerin fuhr von ihrer Wohnadresse auf die Straße ein und kollidierte dabei mit dem Radfahrer.