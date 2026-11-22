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Bei einem Verkehrsunfall in Ebbs ist am Sonntag ein 47-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

Ebbs – Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntag gegen 12.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in Ebbs zu dem Unfall. Eine 43-jährige Autofahrerin fuhr von ihrer Wohnadresse auf die Straße ein und kollidierte dabei mit dem Radfahrer.