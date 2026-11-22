Schwerer Unfall
47-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Pkw in Ebbs schwer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in Ebbs ist am Sonntag ein 47-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.
Ebbs – Nach Angaben der Polizei kam es am Sonntag gegen 12.45 Uhr auf einer Gemeindestraße in Ebbs zu dem Unfall. Eine 43-jährige Autofahrerin fuhr von ihrer Wohnadresse auf die Straße ein und kollidierte dabei mit dem Radfahrer.
Der 47-Jährige prallte mit der rechten Körperhälfte auf die Motorhaube und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Er blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit einer schweren Verletzung an der rechten Schulter ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)