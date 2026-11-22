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Regionalliga West
Reichenau hadert mit Nullnummer gegen WSG Juniors, Last-Minute-Pleite für St. Johann
Der Wattener David Falkner (l.) flog mit Gelb-Rot vom Platz.
© kristen-images.com / Michael Kristen
Von Günter Almberger, Alois Moser
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