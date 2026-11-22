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Ein 28-jähriger Paragleiter ist am Sonntag kurz nach dem Start unterhalb der Köllenspitze abgestürzt. Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in eine Klinik nach Kempten geflogen.

Nach Angaben der Polizei war der 28-Jährige gegen 9.25 Uhr mit seinem Paragleiter unterhalb der Köllenspitze gestartet. Kurz darauf stürzte er aus bislang unbekannter Ursache ab.