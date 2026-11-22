Einsatz im Außerfern
28-jähriger Paragleiter bei Absturz in Nesselwängle schwer verletzt
Ein 28-jähriger Paragleiter ist am Sonntag kurz nach dem Start unterhalb der Köllenspitze abgestürzt. Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in eine Klinik nach Kempten geflogen.
Nach Angaben der Polizei war der 28-Jährige gegen 9.25 Uhr mit seinem Paragleiter unterhalb der Köllenspitze gestartet. Kurz darauf stürzte er aus bislang unbekannter Ursache ab.
Der Verletzte konnte noch selbst den Notruf absetzen. Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers und der Bergrettung Nesselwängle bargen und versorgten den Mann. Anschließend wurde er in eine Klinik nach Kempten im Allgäu geflogen.