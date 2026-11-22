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Der HC Innsbruck musste sich auf dem eigenen Eis am Sonntag in der ICE Hockey League Red Bull Salzburg knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Lange hatte es am Sonntag in der mit 2500 Besuchern gut gefüllten TIWAG-Arena nach einem Ende der nunmehr elf Spiele dauernden Niederlagenserie ausgesehen. Gegen Salzburg ließ man sich durch den frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen, drehte das Spiel sogar noch im ersten Drittel dank Frimmel und Scherbark. Doch wieder schlichen sich Fehler ein, am Ende siegten die Gäste 3:2.