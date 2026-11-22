Elfte Niederlage in Serie: Die Negativ-Serie der Innsbrucker Haie will nicht reißen
Der HC Innsbruck musste sich auf dem eigenen Eis am Sonntag in der ICE Hockey League Red Bull Salzburg knapp mit 2:3 geschlagen geben.
Lange hatte es am Sonntag in der mit 2500 Besuchern gut gefüllten TIWAG-Arena nach einem Ende der nunmehr elf Spiele dauernden Niederlagenserie ausgesehen. Gegen Salzburg ließ man sich durch den frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen, drehte das Spiel sogar noch im ersten Drittel dank Frimmel und Scherbark. Doch wieder schlichen sich Fehler ein, am Ende siegten die Gäste 3:2.
Der HCI ging zwar neuerlich als Verlierer vom Platz, zumindest die 22 Kids der ISD-Wohngruppen durften sich dabei ein wenig als Sieger fühlen. Sie wurden nämlich vom Tiroler ICE-Verein zu Würstel und Saft eingeladen, auch Devotionalien wie Pucks gab es. Und einen exklusiven Besuch der Spielerkabine ebenso.
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