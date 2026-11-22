Das Quiz für Einsteiger
Tuifl, Krampus, Perchten: Wie gut kennt ihr Tirols wilde Bräuche?
In Tirol gibt es regionale Unterschiede bei Krampus, Tuifl und Perchten. Im Bild: ein Schluchtetuifl aus Biberwier.
© Leser Elias Hofherr
Wenn schon aus der Ferne das Glockenscheppern zu hören ist und dunkle Gestalten mit aufwendig geschnitzten Masken durch die Straßen ziehen, hat in Tirol die Zeit der Krampusse und Tuifl begonnen. Aber wie gut kennt ihr euch mit dem wilden Treiben aus? Testet jetzt euer Wissen in unserem Quiz für Einsteiger!
Tuifl, Krampus, Perchten: Wie gut kennt ihr Tirols wilde Bräuche?
Von der Holzmaske bis zum Klaubauf: Wie gut kennt ihr Tirols wilde Wintergestalten? Testet euer Wissen!
Frage 1 von 19:
Was sollen Perchten nach einer verbreiteten Überlieferung mit ihrem Lärm vertreiben?
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