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Wenn schon aus der Ferne das Glockenscheppern zu hören ist und dunkle Gestalten mit aufwendig geschnitzten Masken durch die Straßen ziehen, hat in Tirol die Zeit der Krampusse und Tuifl begonnen. Aber wie gut kennt ihr euch mit dem wilden Treiben aus? Testet jetzt euer Wissen in unserem Quiz für Einsteiger!