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Ukrainische Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der Küste Libyens ein russisches Kriegsschiff versenkt. Bei dem Schiff handle es sich um die Korvette "Merkury", teilte Selenskyj am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Vor Benghazi war am Sonntag ein zweites Schiff von einer Drohne angegriffen worden - wenige Stunden nachdem ein russisches Schiff im Hafen der ostlibyschen Stadt von einer Drohne getroffen und versenkt wurde.

Laut Berichten fuhr das zweite Schiff unter maltesischer Flagge. Es konnten nach Angaben der örtlichen Behörden alle Besatzungsmitglieder gerettet werden. Mehrere Personen werden aufgrund leichter Verletzungen behandelt. Der libysche Fernsehsender Alhadath berichtete später, dass Einheiten der Marine und der Luftwaffe mehr als zwölf "mit Sprengstoff beladene Wasserdrohnen" vor Benghazi sichergestellt hätten. Die UNO-Mission in dem nordafrikanischen Land (UNSMIL) äußerte in der Nacht auf Montag auf X "große Besorgnis" über die Vorfälle und forderte eine "sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung".

Der Satellitenbildanbieter Vantor teilte mit, Aufnahmen vom Sonntag zeigten, dass es sich bei dem zunächst getroffenen Schiff um die russische Korvette "Merkury" handelt. Auf den Bildern ist zu sehen, dass das Schiff gesunken war und nur der Bug aus dem Wasser ragte. Aus den Aufbauten stieg Rauch empor. Auf dem Kai lagen zahlreiche Trümmer. Nach ostlibyschen Angaben hatte das Schiff auf seinem Weg nach Russland einen Zwischenstopp eingelegt, um zu tanken und Vorräte aufzunehmen.

Selenskyj erklärte, die Korvette "Merkury" sei erst 2023 in Dienst gestellt worden und zähle zu den neuesten der russischen Marine. Der Angriff sei mit sieben in der Ukraine hergestellten Marinedrohnen erfolgt. Zusammen mit der Korvette sei auch ein russischer Kampfhubschrauber vom Typ Ka-27 zerstört worden. Darüber hinaus sei ein zweites Ziel getroffen worden: das russische Frachtschiff "MV Angara". Russland nutze dieses Schiff für den Transport von Waffen.

Die Ukraine wurde schon für mehrere Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht. Darunter war auch der Angriff auf den Flüssiggastanker "Arctic Metagaz", der im März an Libyens Küste zerstört worden war.

Die Explosion in Benghazi ereignete sich örtlichen Medien zufolge in der Nacht auf Sonntag. Anrainer hörten demnach mehrere schwere Explosionen. Auf Videos in sozialen Medien, die den Vorfall zeigen sollen, ist ein großer Feuerball in der Nacht zu sehen. In einigen Berichten hieß es auch, ein Waffenlager auf der Basis sei angegriffen worden.

Die Regierung mit Sitz in Tripolis im Westen, die mit der Ost-Regierung verfeindet ist, zeigte sich besorgt. Wenn "illegale ausländische Kräfte" in Libyen Zugang zu staatlichen Einrichtungen hätten, könnten "externe Konflikte" ins Land getragen werden.

Die Ost-Regierung mit Sitz in Benghazi erklärte, Libyen sei keine Partei im Krieg zwischen Russland und der Ukraine und erlaube auch keine Angriffe auf libyschem Gebiet, Gewässern oder Häfen, um "Rechnungen zu begleichen".

Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist Libyen faktisch geteilt - die offizielle, von der UNO anerkannte Regierung von Ministerpräsident Abdulhamid Dbeibah regiert in Tripolis im Westen. Sie konkurriert mit der Gegenregierung in Benghazi, die vom mächtigen Befehlshaber Khalifa Haftar unterstützt wird. Die von Haftar befehligten ostlibyschen Streitkräfte kontrollieren den gesamten Osten und einen Großteil des Südens des Landes.