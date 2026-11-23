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Vor der ostlibyschen Stadt Benghazi ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein zweites Schiff von einer Drohne angegriffen worden - wenige Stunden nachdem ein russisches Schiff im Hafen der Stadt mutmaßlich von einer ukrainischen Drohne getroffen und dadurch versenkt wurde. Laut Berichten fuhr das zweite Schiff unter maltesischer Flagge. Es konnten alle Besatzungsmitglieder gerettet werden. Mehrere Personen werden aufgrund leichter Verletzungen behandelt.

Der libysche Fernsehsender Alhadath berichtete später, dass Einheiten der Marine und der Luftwaffe mehr als zwölf "mit Sprengstoff beladene Wasserdrohnen" vor Benghazi sichergestellt hätten. Die UNO-Mission in dem nordafrikanischen Land (UNSMIL) äußerte in der Nacht auf Montag auf X "große Besorgnis" über die Vorfälle und forderte eine "sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung".

Der Satellitenbildanbieter Vantor teilte mit, Aufnahmen vom Sonntag zeigten, dass es sich bei dem zunächst getroffenen Schiff um die russische Korvette "Merkury" handelt. Auf den Bildern ist zu sehen, dass das Schiff gesunken war und nur der Bug aus dem Wasser ragte. Aus den Aufbauten stieg Rauch empor. Auf dem Kai lagen zahlreiche Trümmer. Nach ostlibyschen Angaben hatte das Schiff auf seinem Weg nach Russland einen Zwischenstopp eingelegt, um zu tanken und Vorräte aufzunehmen.

Die Regierung verurteilte den Vorfall als Verletzung der libyschen Souveränität und stellte einen Bezug zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine her. Libyen sei weder in diesem noch anderen ausländischen Kriegen Partei. Stellungnahmen Russlands und der Ukraine lagen zunächst nicht vor.

Die Ukraine wurde schon für mehrere Angriffe auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht. Darunter war auch der Angriff auf den Flüssiggastanker "Arctic Metagaz", der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb zunächst aus.

Die Explosion in Benghazi ereignete sich örtlichen Medien zufolge in der Nacht zum Sonntag. Anrainer hörten demnach mehrere schwere Explosionen. Auf Videos in sozialen Medien, die den Vorfall zeigen sollen, ist ein großer Feuerball in der Nacht zu sehen. In einigen Berichten hieß es auch, ein Waffenlager auf der Basis sei angegriffen worden.

Die Ost-Regierung erklärte, Libyen sei keine Partei im Krieg zwischen Russland und der Ukraine und erlaube auch keine Angriffe auf libyschem Gebiet, Gewässern oder Häfen, um "Rechnungen zu begleichen". Die Regierung mit Sitz in Tripolis im Westen, die mit der Ost-Regierung verfeindet ist, zeigte sich besorgt. Wenn "illegale ausländische Kräfte" in Libyen Zugang zu staatlichen Einrichtungen hätten, könnten "externe Konflikte" ins Land getragen werden.

Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist Libyen faktisch geteilt - die offizielle, von der UNO anerkannte Regierung von Ministerpräsident Abdulhamid Dbeibah regiert in Tripolis im Westen. Sie konkurriert mit der Gegenregierung in Benghazi, die vom mächtigen Befehlshaber Haftar unterstützt wird. Die von Haftar befehligten ostlibyschen Streitkräfte kontrollieren den gesamten Osten und einen Großteil des Südens des Landes.