Vier Tote bei saudiarabischem Angriff im Jemen
Bei einem Angriff Saudi-Arabiens auf die jemenitische Hafenstadt Hodeidah sind nach Angaben der pro-iranischen Houthi-Miliz vier Menschen getötet worden. 18 weitere Menschen seien bei dem Angriff auf ein Gebäude des staatlichen Telekommunikationsunternehmens verletzt worden, berichtete der von den Houthis betriebene Fernsehsender Almasirah am Montag. Saudi-Arabien gab zunächst keine Stellungnahme ab.
Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die Truppen der international anerkannten jemenitischen Regierung in ihrem Kampf gegen die Houthi-Miliz, die weite Teile im Norden und Westen des Jemen kontrolliert, darunter die Hafenstadt Hodeidah. Die vom Iran unterstützten Houthis greifen ihrerseits seit Wochen fast täglich Ziele in Saudi-Arabien an.
Erst am Sonntag hatte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition nach eigenen Angaben erneut eine Rakete der Houthi-Miliz aus dem Jemen abgewehrt. Die Luftabwehr habe die auf den Westen Saudi-Arabiens abgefeuerte Rakete "abgefangen und zerstört", erklärte die Militärkoalition im Onlinedienst X. Im Westen Saudi-Arabiens befindet sich wichtige Energieinfrastruktur, darunter der für Rohölexporte genutzte Hafen von Janbu am Roten Meer. Die Kämpfe zwischen der Miliz und der jemenitischen Regierung und Saudi-Arabien waren mit dem Beginn des Iran-Krieges Ende Februar durch die USA und Israel wieder eskaliert.
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