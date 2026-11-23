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Bei einem Angriff Saudi-Arabiens auf die jemenitische Hafenstadt Hodeidah sind nach Angaben der pro-iranischen Houthi-Miliz vier Menschen getötet worden. 18 weitere Menschen seien bei dem Angriff auf ein Gebäude des staatlichen Telekommunikationsunternehmens verletzt worden, berichtete der von den Houthis betriebene Fernsehsender Almasirah am Montag. Saudi-Arabien gab zunächst keine Stellungnahme ab.

Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt die Truppen der international anerkannten jemenitischen Regierung in ihrem Kampf gegen die Houthi-Miliz, die weite Teile im Norden und Westen des Jemen kontrolliert, darunter die Hafenstadt Hodeidah. Die vom Iran unterstützten Houthis greifen ihrerseits seit Wochen fast täglich Ziele in Saudi-Arabien an.