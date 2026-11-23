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Es überrascht nicht, dass der UNO-Klimagipfel in Antalya an einer gemeinsamen Abschlusserklärung gescheitert ist. Klimaschutz ist in den vergangenen Jahren hinter andere politische Prioritäten zurückgefallen, vor allem Verteidigung. Zugleich haben fossile Energieträger als politische und wirtschaftliche Faktoren ein Comeback gefeiert – angetrieben nicht zuletzt von der Trump-Administration in den USA. In Antalya ist es zum Showdown gekommen zwischen jenen, die fossile Energie weiter zurückdrängen wollen, und jenen, denen schon die bisherigen Maßnahmen zu weit gingen.