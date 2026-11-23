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Kommentar
Was wir aus Ski-Schlappen lernen können
Kommentarvon Florian Madl
Anspruchshaltung und Wirklichkeit driften im österreichischen Skisport weit auseinander. Angesichts eines 60-Millionen-Budgets verwundern alpine Erfolg- und Ratlosigkeit.
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