Verbindung in die Stadt
Kaputter Lift am Zeller Steg: Stadt Kufstein bietet Gratis-Taxi bei Ausfall
Der Steg verbindet Innenstadt und Bahnhof mit dem Ortsteil Zell. Streikt der Lift, fehlt diese wichtige Verbindung allen, die auf ihn angewiesen sind.
© Standortmarketing Kufstein
Der Lift am Zeller Steg beim Kufsteiner Bahnhof fällt regelmäßig aus. Weil die zuständige ÖBB erst in ein paar Jahren einen Neubau plant, überbrückt die Stadt Kufstein die Zeit mit einem kostenlosen Shuttle für alle, die auf den Lift angewiesen sind.
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