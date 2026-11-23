volume_up Artikel anhören

Der Ski-Weltcup-Zirkus beklagt das nächste Verletzungsopfer. Dieses Mal hat es die US-Amerikanerin Mary Bocock erwischt. Die Olympia-Starterin von Cortina zog sich eine schwere Knieverletzung zu.

„Nicht das beste Update, aber ich habe mir das Kreuzband und das Außenband gerissen und werde deshalb für den Rest der Saison ausfallen“, schrieb Bocock auf Instagram. Trost kam umgehend von ihrer US-Teamkollegin Lindsey Vonn: „Werd bald wieder gesund.“

Die 23-Jährige selbst bewies trotz ihrer Verletzung Galgenhumor. „Frustrierend, aber zum Glück liebe ich Brettspiele und meine Freunde!“ (TT.com)