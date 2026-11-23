Inzing Ringer stehen im Bundesliga-Finale: Und jährlich grüßt das Walser Murmeltier
Trotz Niederlage im Halbfinal-Rückkampf gegen Götzis zog Inzing ins Finale der Ringer-Bundesliga ein. Dort trifft man wieder einmal auf Wals.
Klaus Draxl, Präsident des RSC Inzing, war auch gestern noch die Erleichterung nach dem spannenden Halbfinal-Rückkampf der Ringer-Bundesliga gegen den KSV Götzis anzumerken: „Da sind wir mit etwas Glück durchgekommen.“ Denn trotz einer Auswärtsniederlage bei den Vorarlbergern (21:28) zogen die Tiroler dank des Gesamtscores von 53:50 ins Finale ein. Dort wartet einmal mehr der AC Wals – zum inzwischen sechsten Mal in Folge.
Dass es im Halbfinal-Rückkampf nach dem Heimsieg in der USI-Halle noch so knapp werden würde, war nicht unbedingt abzusehen: „Wir hatten 10 Punkte Vorsprung, das ist eigentlich beruhigend.“ Doch die Vorarlberger Gastgeber hatten sich einiges vorgenommen und kämpften sich zurück, bis die Tiroler vor vielen mitgereisten RSCI-Fans am Ende dank einer starken Leistung im Freistil noch mit drei Punkten Vorsprung den angestrebten Finaleinzug klarmachen konnten.
Kreißsaal statt Matte
Bei den Inzingern fehlte neben einigen anderen auch Michael Wagner, das aber aus einem erfreulichen Grund: „Er ist gestern Nachmittag Vater eines Sohnes geworden und konnte daher natürlich nicht mitkämpfen.“ Kuriosum: „Der eigentliche Termin wäre in einer Woche beim Final-Hinkampf gewesen“, erzählte Draxl schmunzelnd. Wo man erneut Wals gegenübersteht.
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