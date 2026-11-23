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Trotz Niederlage im Halbfinal-Rückkampf gegen Götzis zog Inzing ins Finale der Ringer-Bundesliga ein. Dort trifft man wieder einmal auf Wals.

Klaus Draxl, Präsident des RSC Inzing, war auch gestern noch die Erleichterung nach dem spannenden Halbfinal-Rückkampf der Ringer-Bundesliga gegen den KSV Götzis anzumerken: „Da sind wir mit etwas Glück durchgekommen.“ Denn trotz einer Auswärtsniederlage bei den Vorarlbergern (21:28) zogen die Tiroler dank des Gesamtscores von 53:50 ins Finale ein. Dort wartet einmal mehr der AC Wals – zum inzwischen sechsten Mal in Folge.

Dass es im Halbfinal-Rückkampf nach dem Heimsieg in der USI-Halle noch so knapp werden würde, war nicht unbedingt abzusehen: „Wir hatten 10 Punkte Vorsprung, das ist eigentlich beruhigend.“ Doch die Vorarlberger Gastgeber hatten sich einiges vorgenommen und kämpften sich zurück, bis die Tiroler vor vielen mitgereisten RSCI-Fans am Ende dank einer starken Leistung im Freistil noch mit drei Punkten Vorsprung den angestrebten Finaleinzug klarmachen konnten.

Kreißsaal statt Matte