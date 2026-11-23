volume_up Artikel anhören

Der Krippenbauverein Vomp reiste auf Einladung des ÖVP-Parlamentsklubs reiste nach Wien. Bei einer Enquete im Parlament vertrat Obmann Martin Hauser am 17. November die Anliegen seiner 117 Vereinsmitglieder. Im Anschluss überreichte die Tiroler Delegation eine handgefertigte Laternenkrippe an Bundeskanzler Christian Stocker.