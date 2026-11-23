Forderungen im Gepäck
Krippenbauverein Vomp vertrat Tiroler Ehrenamt im Wiener Parlament
Obmann Martin Hauser (l.) überreichte Bundeskanzler Christian Stocker im Beisein von NR Klaus Mair (r.) eine Laternenkrippe.
© Angelina Haider
Der Krippenbauverein Vomp reiste auf Einladung des ÖVP-Parlamentsklubs reiste nach Wien. Bei einer Enquete im Parlament vertrat Obmann Martin Hauser am 17. November die Anliegen seiner 117 Vereinsmitglieder. Im Anschluss überreichte die Tiroler Delegation eine handgefertigte Laternenkrippe an Bundeskanzler Christian Stocker.
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