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Die diesjährigen Nestroy-Theaterpreise wurden vergeben: Als „Beste Schauspieler“ wurden Johanna Mahaffy, Sophia Löffler und Tim Werths ausgezeichnet, „Bestes Stück“ ist Elfriede Jelineks „Unter Tieren“. Auch Calixto María Schmutter, die zuletzt am Tiroler Landestheaters inszenierte, findet sich unter den GewinnerInnen.

Wien – Johanna Mahaffy, Sophia Löffler und Tim Werths haben am Sonntag im Wiener Volkstheater bei der 27., heuer sehr politisch grundierten Nestroy-Gala die Preise für das „Beste Schauspiel“ erhalten. In der neu geschaffenen Kategorie, die die Sparten „Beste Schauspielerin“ und „Bester Schauspieler“ ablöst, konnten bis zu drei Preise verliehen werden. Als beste Regisseurin wurde Felicitas Brucker für „Caché“ nach dem Film von Michael Haneke am Volkstheater ausgezeichnet.

Auszeichnungen im Überblick Bestes Schauspiel: Johanna Mahaffy („Die schmutzigen Hände“, Theater in der Josefstadt), Sophia Löffler („Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert“, Schauspielhaus Wien), Tim Werths („Krieg und Frieden“, Festspiele Reichenau)

Johanna Mahaffy („Die schmutzigen Hände“, Theater in der Josefstadt), Sophia Löffler („Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert“, Schauspielhaus Wien), Tim Werths („Krieg und Frieden“, Festspiele Reichenau) Beste Regie: Felicitas Brucker („Caché“, Volkstheater Wien)

Felicitas Brucker („Caché“, Volkstheater Wien) Beste Bundesländer-Aufführung: „Wir töten Stella“ (Schauspielhaus Graz)

„Wir töten Stella“ (Schauspielhaus Graz) Beste Musik: Jelena Popržan („Die verschissene Zeit“ und „Radio Sarajevo“)

Jelena Popržan („Die verschissene Zeit“ und „Radio Sarajevo“) Bestes Stück: Elfriede Jelinek („Unter Tieren“)

Elfriede Jelinek („Unter Tieren“) Beste schauspielerische Gemeinschaftsleistung (Ensemblepreis): Ensemble von „Unter Tieren“

Ensemble von „Unter Tieren“ Beste Aufführung im deutschsprachigen Raum: „Wallenstein. Ein Schlachtfest in sieben Gängen“ (Münchner Kammerspiele)

„Wallenstein. Ein Schlachtfest in sieben Gängen“ (Münchner Kammerspiele) Lebenswerk: Sunnyi Melles

Sunnyi Melles Spezialpreis: „Biedermann und die Brandstifter. Eine Heimsuchung“

„Biedermann und die Brandstifter. Eine Heimsuchung“ Nachwuchs-Nestroy : Calixto María Schmutter (Regie, Komposition & Sound für „Der Sturm oder La Isla Bonita“)

: Calixto María Schmutter (Regie, Komposition & Sound für „Der Sturm oder La Isla Bonita“) Publikumspreis: Stefano Bernardin

Stefano Bernardin Beste Nebenrolle: Nina Siewert („Isidor“, Akademietheater)

Nina Siewert („Isidor“, Akademietheater) Beste Off-Produktion: „Zur Rettung der Blasmusik“

„Zur Rettung der Blasmusik“ Beste Ausstattung: Jessica Rockstroh („Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“)

Jessica Rockstroh („Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“) Bester Nachwuchsschauspieler: Mino Dreier („Wolf“, Theater der Jugend)

Mahaffy hatte die Jury mit ihrer Rolle als Jessica in Jean-Paul Sartres „Die schmutzigen Hände“ in der Regie von David Bösch am Theater in der Josefstadt überzeugt. Weiters konnten sich in der zehn Nominierungen umfassenden Kategorie „Bestes Schauspiel“ Sophia Löffler als Nora in „Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert“ von Sivan Ben Yishai am Schauspielhaus Wien (Regie: Juan Miranda) und Tim Werths als Fürst Andrei Bolkonski in Tolstois „Krieg und Frieden“ bei den Festspielen Reichenau durchsetzen.

Calixto María Schmutter inszenierte „Der Sturm oder La Isla Bonita“ am Tiroler Landestheater und erhielt dafür nun den Nachwuchs-Nestroy. © APA/Steinmaurer

Stefano Bernardin erhielt den Publikumspreis. Der Spezialpreis ging an „Biedermann und die Brandstifter. Eine Heimsuchung“ in der Regie Franz von Strolchen (Koproduktion des Theater am Lend mit Das Planetenparty Prinzip). Calixto María Schmutter erhielt einen Nachwuchs-Nestroy für Regie, Komposition & Sound in der Produktion „Der Sturm oder La Isla Bonita“ am Tiroler Landestheater.

Mehr dazu:

Der Preis für die beste Regie ging an „Caché“ am Wiener Volkstheater. Regisseurin Felicitas Brucker bedankte sich bei Michael Haneke, der seine Zustimmung zu dieser Bühnenadaption seines Films gegeben habe. Der Stoff sei „nicht so konsumleicht, der Blick auf das eigene Ich bricht und wird hinterfragt“. Mit Johanna Wokalek und Sebastian Rudolph waren auch die beiden Hauptdarsteller in „Caché“ für einen Nestroy-Preis nominiert gewesen, gingen aber leer aus.

Mit „Wir töten Stella“ nach Marlen Haushofer in der Inszenierung von Jakab Tarnóczi wurde zuvor einmal mehr das Schauspielhaus Graz für die beste Bundesländer-Aufführung prämiert. Das Haus hatte die Auszeichnung auch 2024 für „Von einem Frauenzimmer“ und 2023 für „Bunbury. Ernst sein is everything!“ erhalten.

Popržan forderte bessere Entlohnung für Komponierende

Die Rapperin und Slam-Poetin Yasmo überreichte schließlich den neu geschaffenen Preis für die beste Musik und freute sich, dass die Kunstgattung, die allzu oft als Beiwerk wahrgenommen werde, nun eine eigene Ehrung erhält: „We like that!“ Die Jury hat die Musikerin Jelena Popržan gleich für zwei Produktionen prämiert, nämlich „Die verschissene Zeit“ von Barbi Marković am Wiener Kosmos Theater und für „Radio Sarajevo“ von Tijan Sila, einer Koproduktion des Landestheaters Linz mit dem TEATA in der Gumpendorfer Straße.

Popržan forderte in ihrer zeitlich amüsant überzogenen Dankesrede ein budgetäres Umdenken für die Komposition am Theater. „Viele Regisseurinnen können nicht mehr ohne Musik arbeiten, wir komponieren abendfüllende Soundtracks“, so die Musikerin mit einem Seitenhieb auf zahlreiche Romandramatisierungen, wo die Musik immer wieder Leerstellen füllen müsse. „Warum wird die Komposition geringer entlohnt als Bühne und Kostüm?“

Jelinek schrieb „bestes Stück“

Die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) präsentierte den Autor:innenpreis für das beste Stück, der an Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek für „Unter Tieren“ ging, das Nicolas Stemann bei den Salzburger Festspielen als Koproduktion mit dem Burgtheater zur Uraufführung gebracht hatte. Das Stück erhielt auch den erstmals vergebenen Ensemblepreis für die beste schauspielerische Gemeinschaftsleistung in einer Produktion.

Münchner „Wallenstein“ und Sunnyie Melles ausgezeichnet

Als „Beste Aufführung im deutschsprachigen Raum“ machte die siebenstündige Schiller-Adaption „Wallenstein. Ein Schlachtfest in sieben Gängen“ in der Regie von Jan-Christoph Gockel an den Münchner Kammerspielen das Rennen.

Ich liebe die, die mich nicht immer loben, sonst kann man sich nicht entwickeln. Sunnyi Melles (Schauspielerin)

Schauspielerin Sunnyi Melles wurde für ihr Lebenswerk geehrt. © APA/Steinmaurer

Sunnyi Melles nahm den Preis fürs Lebenswerk aus den Händen der ehemaligen Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, entgegen. „Seit ich lesen kann, habe ich Kritiken gelesen“, so Melles mit Blick auf die Jury, die aus Theaterkritikerinnen und -kritikern besteht. „Ich schaue immer zuerst, wer es geschrieben hat. Ich habe mir alle Namen gemerkt. Und ich liebe die, die mich nicht immer loben, sonst kann man sich nicht entwickeln.“ Zu ihrer Karriere sagte die 68-Jährige: „Wenn jemand lacht, habe ich etwas falsch gemacht. Wenn jemand weint, habe ich es richtig gemacht.“

Der Preis in der Kategorie „Beste Nebenrolle“ ging an die Burgschauspielerin Nina Siewert für „Isidor“ am Akademietheater, die der Autorin Shelly Kupferberg dafür dankte, ihre Familiengeschichte für das Theater erzählt zu haben. Pia Hierzegger und Helmut Köpping vom Grazer Theater im Bahnhof übergaben den Preis für die „Beste Off-Produktion“.

Zuschaltung von Autobahnraststätte

Den Nestroy-Preis für die „Beste Ausstattung“ nahm die Bühnenbildnerin Jessica Rockstroh für Werner Schwabs „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“ in der Regie von Fritzi Wartenberg im Akademietheater entgegen. ORF III-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz überreichte den Publikumspreis an den Schauspieler Stefano Bernardin, der sich via Videoanruf aus einer Toilette einer Autobahnraststätte zuschaltete und versprach, rechtzeitig bis zur Party im Volkstheater zu sein.

Als bester Nachwuchsschauspieler wurde Mino Dreier (Jahrgang 2003) als Kemi in „Wolf“ von Saša Stanišic am Theater der Jugend ausgezeichnet, der sich solidarisch mit den Jugendprotesten u.a. in Frankreich zeigte.

Bernhard und Fässlacher moderierten