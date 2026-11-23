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Nach dem Wirbel
Wer bekommt den Spitzenjob auf Schloss Ambras? Die Entscheidung ist gefallen
An der Spitze von Schloss Ambras kommt es zu einem Wechsel.
© APA/Gindl
Von Markus Schramek
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