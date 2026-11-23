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Ein halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich läuft alles auf eine Stichwahl zwischen einer extrem Rechten und einem radikal Linken hinaus. Die Mitte ist völlig zersplittert.

Was sich da in Frankreich zusammenbraut, sind düstere Aussichten für Europa. Taucht nicht noch ein oder eine Wunderwuzzi auf, wird wohl die extrem rechte Marine Le Pen – trotz Verurteilung wegen Veruntreuung (nicht rechtskräftig) – in den Élysée-Palast einziehen. Denn die europa- und ausländerfeindliche 58-Jährige führt alle Umfragen mit bis zu 38 Prozent Zustimmung an.

Danach kommt lange nichts – bis zu den 20 Prozent Zustimmung für Jean-Luc Mélenchon von La France Insoumise (LFI). Der radikal linke 75-Jährige tritt wie Le Pen (58) bereits zum vierten Mal bei der Präsidentschaftswahl an, doch erstmals hat er tatsächlich gute Chancen, die Stichwahl zu erreichen.

Zwei Vertreter der extremen Ränder in der Stichwahl, das beunruhigt in Europa. Beide sind antieuropäisch, Le Pen zudem ausländerfeindlich und für eine protektionistische, also nationalistische Wirtschaftspolitik. Mélenchon ist gegen strenge Budgetregeln, will den NATO-Austritt Frankreichs und die Anhebung des Pensionsantrittsalters wieder zurücknehmen. Vor allem von den Jungen zwischen 18 und 24 Jahren wird Mélenchon verehrt, über die Gesamtbevölkerung gesehen ist er jedoch unbeliebter als Le Pen.

In einer komfortablen Position

Auch die Tatsache, dass derzeit Jugend und Gewerkschaften wieder zu Hunderttausenden auf den Straßen für bessere Schulen und gegen die hohen Lebenshaltungskosten protestieren, lässt für die politische Mitte nichts Gutes erahnen. Die sozialen Probleme im Land sind groß, die Wut wird immer größer. Le Pen und ihrem Rassemblement National spielt zudem in die Karten, dass die Proteste zu Beginn von Gewaltexzessen überschattet waren. Le Pen kann sich zurücklehnen und zusehen, wie ihr die Unzufriedenheit der Menschen täglich neue Wähler zutreibt.

Wenn derzeit alles auf Le Pen und Mélenchon in der Stichwahl am 2. Mai hinausläuft, ist das auch der zersplitterten Mitte in Frankreich zuzuschreiben. Nicht weniger als 40 Kandidatinnen und Kandidaten wollen zwei Wochen zuvor, am 18. April, im ersten Wahlgang antreten.

Erst am Freitag hat ein ehemaliger Premierminister unter Jacques Chirac seinen Hut in den Ring geworfen: der 73-jährige Dominique de Villepin. Jener Villepin, der 2003 in einer viel beachteten Rede vor den Vereinten Nationen Nein zu Georges W. Bushs Krieg im Irak gesagt hat. Villepin tritt mit einem stark proeuropäischen Programm an. Populär könnte sein, dass er ein sehr viel härteres Auftreten gegen die USA und Präsident Donald Trump fordert.

Villepin ist nicht der einzige ehemalige Premierminister aus dem Mitte-Rechts-Lager. Auch zwei Ex-Regierungschefs der aktuellen Präsidentschaft zieht es in den Élysée: Édouard Philippe und Gabriel Attal. Den Vorschlag Attals, das Mitte-Rechts-Lager möge sich von Anfang an auf einen Kandidaten einigen, lehnte Philippe, der derzeit auf dem dritten Platz liegt, ab. Zumindest einigten sich die beiden darauf, dass sich vor der Wahl jener zurückzieht, der die geringeren Chancen hat. Die allerdings sind weder beim einen, noch beim anderen allzu groß. Sie können nur einstellige Zustimmungswerte in Umfragen für sich verbuchen.

Ihr Problem heißt Emmanuel Macron. Die Popularität des Noch-Präsidenten ist im Laufe seiner Amtszeit immer weiter gesunken. Gerade einmal 14 Prozent der Franzosen sind mit ihm zufrieden (Erhebung von Ipsos bva-CESI vom 14. November). Ungeliebte Reformen, der Verlust der Mehrheit bei der Parlamentswahl 2022 und zuguterletzt die vorschnell ausgerufene und für sein Lager katastrophale Neuwahl 2024 machten ihn politisch handlungsunfähig. In 13 Monaten verschliss er drei Premierminister, darunter auch Attal. Der vierte und aktuelle, Sébastien Lecornu, trat vor einem Jahr ebenfalls zurück, wurde aber gleich wieder ins Amt berufen.

Judo-Olympiasieger kandidiert

Dass die personelle Misere des Mitte-rechts-Lagers jenes von Mitte-links an die Spitze bringen könnte, davon ist auch nicht auszugehen. Zwar einigte man sich bereits auf den EU-Abgeordneten Raphaël Glucksmann als Kandidat der Sozialdemokraten, doch auch er kommt gerade einmal auf 9 bis 14 Prozent in den Umfragen. Zudem liebäugelt der Vorgänger von Präsident Macron, der Sozialist François Hollande, damit, es noch einmal zu versuchen.

Für eine Überraschung sorgte vor zwei Wochen der Judo-Olympiasieger Teddy Riner, als er seine Kandidatur ankündigte. Die aktuellen Proteste hätten ihn dazu bewogen, „die Wut, die Besorgnis und das Gefühl, dass niemand darauf eingeht“. Auf eines will er aber auch im Falle seiner Präsidentschaft nicht verzichten: auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.

Die EU hat es jetzt eilig

In Umfragen abgefragt wird inzwischen auch Christine Lagarde. Sie liegt bei 14 Prozent, obwohl sie bislang keinerlei Ambitionen auf das Amt der Präsidentin erkennen ließ. Es war ihre Ankündigung, sich vorzeitig als EZB-Chefin zurückzuziehen, die für Spekulationen sorgte. Die 71-Jährige selbst begründete es damit, nur so während des Wahlkampfs offen ihre Prinzipien vertreten zu können.