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Innsbruck – Weil eine 20-jährige Österreicherin die Änderung ihres Wohnsitzes nicht gemeldet hat, erschlich sie sich von Jänner bis September 2026 Mindestsicherungsleistungen in Höhe eines hohen vierstelligen Betrags. Die Frau wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, heißt es vonseiten der Polizei.

Dabei hat ihr Anspruch mit dem Umzug eigentlich geendet. Grund dafür ist, dass die Mietunterstützung an die jeweilige Wohnung gebunden ist. Zudem wird bei der Berechnung das Einkommen sämtlicher Personen berücksichtigt, die im neuen Haushalt leben. (TT.com)