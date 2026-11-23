Tiroler Experte sieht Chancen
„Hätte viel Potenzial“: Was für eine Skihalle in Wien und Snowfarming in Tirol spricht
Marko Fedrizzi an seinem Arbeitsplatz, der Skihalle Wittenburg bei Schwerin.
© Fedrizzi
Der Tiroler Marko Fedrizzi ist seit 20 Jahren als sportlicher Leiter beratend für die Skihalle im deutschen Wittenburg zuständig. Hier geben sich die Skistars die Klinke in die Hand. Der Experte sieht großes Potenzial für eine Skihalle in Wien. In Tirol sei Snowfarming der bessere Weg.
Kommentare