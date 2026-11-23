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Der Tiroler Marko Fedrizzi ist seit 20 Jahren als sportlicher Leiter beratend für die Skihalle im deutschen Wittenburg zuständig. Hier geben sich die Skistars die Klinke in die Hand. Der Experte sieht großes Potenzial für eine Skihalle in Wien. In Tirol sei Snowfarming der bessere Weg.