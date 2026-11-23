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Wie viel Tirol steckt in Österreichs künftigem ORF-Chef? Beim Auftakt von „Unsereins Live“ sprach der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig im Moments Tirol mit Matthias Krapf (Geschäftsführer der Moser Holding und TT-Chefredakteur) über die Medienpolitik von morgen – und über seine Kindheit und Jugend in Tirol. Rund 80 Gäste waren beim Premierenabend dabei und konnten selbst Fragen stellen.