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Der FC Wacker Innsbruck liegt derzeit auf Rang 5 in der zweiten Bundesliga. Noch kann sich viel ändern, vor allem im Mittelfeld der Tabelle spielt es sich ab. Aber derzeit erfüllen die Schwarz-Grünen die von ihrem Investor errechnet Möglichkeiten vollends – sie liegen sogar darüber.