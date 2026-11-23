Lechl Mann der Stunde
FC Wacker über dem Plansoll: Innsbrucker aktuell besser als vom Computer errechnet
Der Südtiroler Adrian Lechl ist augenblicklich der „Mann der Stunde“, das blieb auch Interessenten nicht verborgen.
© GEPA pictures/ Daniel Schoenherr
Der FC Wacker Innsbruck liegt derzeit auf Rang 5 in der zweiten Bundesliga. Noch kann sich viel ändern, vor allem im Mittelfeld der Tabelle spielt es sich ab. Aber derzeit erfüllen die Schwarz-Grünen die von ihrem Investor errechnet Möglichkeiten vollends – sie liegen sogar darüber.
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