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Der AQUA DOME im Ötztal kann (nicht nur) mit dem „World Spa Award 2026“ punkten.

2018, 2024, 2025 und 2026: So häufig hat das beliebte Thermen-Resort AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld im Ötztal schon den World Spa Award als „World’s Best Mineral & Hot Springs Spa“ gewonnen: Viermal insgesamt und dreimal in Folge! Mit den renommierten „World Spa Awards“ werden jährlich herausragende Leistungen im internationalen Spa- und Wellnesstourismus ausgezeichnet – eine unabhängige Jury nominiert besondere Resorts, Thermen-, Spa- und Wellnessangebote rund um den Globus und das Publikum entscheidet, wer zu den besten der Branche zählt.

Ein Grund mehr, sich persönlich davon zu überzeugen, was den AQUA DOME so unverwechselbar macht: Eine futuristische Architektur und das spezielle Feeling, das vom Gegensatz zwischen wilden Ötztaler Bergwelten, 3000er Gipfeln und dem warmen Thermalwasser aus 1.865 Metern Tiefe lebt. 12 Becken und 13 Saunen sorgen für Wellness-Wonnen, vier im hoteleigenen SPA 3000, neun im neugestalteten Saunabereich.

Eine Vielfalt, die sich perfekt unterm Christbaum macht: Etwa als luxuriöses Geschenk inklusive Hotel für alle Ski- und Winternatur-Fans. Neben den 144 spannenden Pistenkilometern im Top-Skigebiet Sölden gibt es auch andere Aktiv-Ideen direkt vor der Haustüre: Die AQUA DOME-Naturguides lassen das Ötztal mit den Augen Einheimischer erleben. Die Kombination aus aktiver Erholung in klarer Ötztaler Bergluft und Loslassen in wohliger Thermalwärme im AQUA DOME stärkt dabei Körper und Geist. „Lift your Spirit“, lautet das Motto des AQUA DOME!

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Auch ohne Übernachtung ein Highlight

Eine Auszeit im AQUA DOME ist aber auch für unterschiedliche Budgets möglich: Wie wär‘s zum Beispiel mit einem klassischen Thermeneintritt? Schwerelos in der Soleschale schweben, die 3000er ringsum im Blick oder Eintauchen ins Thermalwasser aus 1.865 Metern Tiefe und danach auf den stylischen Liege-Galerien relaxen: ein Top-Geschenk! Wer will, legt noch die Sauna-Nutzung für neun Saunen im modernisierten Saunabereich oben drauf. Hier sind nicht nur die stylische Optik und der persönliche Freiraum Highlights, sondern auch Spezialaufgüsse, Infusionen und Peelings – unter anderem mit einem neuartigen Destillationsinstrument, mit dem frische und getrocknete Pflanzen direkt auf dem Ofen bedampft werden.

Wer mehr will, schenkt einen DAY SPA-Gutschein für einen vollen Wellness-Erlebnistag im AQUA DOME inklusive einer garantierten Liege in stilvollen Premium-Ruheräumen, Spa Lounge und Getränken direkt an die Liege. Natürlich sind auch die Nutzung der Therme und des großen Fitness-Bereichs sowie das Parken inklusive. Der DAY SPA relax-Gutschein legt unter anderem noch ein Frühstück im Thermenrestaurant drauf, der DAY SPA deluxe-Gutschein die Nutzung des Premiumbereichs SPA 3000.

Sich eigene Weihnachtswünsche erfüllen