volume_up Artikel anhören

Elisabeth Cerwenka setzt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten für die Provinz Ntronang in Ghana ein. Am kommenden Samstag veranstaltet sie im Wörgler Komma ihr 22. Benefizkonzert.

Wörgl – Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Elisabeth Cerwenka unermüdlich für ihr Projekt „Grenzenlos helfen“. Auch heuer war sie wieder in der Provinz Ntronang in Ghana, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Was sie erlebt hat und welche Aktivitäten sie dort mit ihrem Hilfsprojekt setzt, wird sie im Rahmen des Konzerts im Wörgler Veranstaltungszentrum Komma erzählen.

Im Vordergrund steht an dem Abend aber wie immer die Musik unterschiedlicher Gruppen, die allesamt für den guten Zweck spielen und auf ihre Gage verzichten. Ab 19.30 Uhr geht‘s los. Fünf Bands, die von der Trommler-Gruppe über Familienmusik bis zur Bläsergruppe reichen, werden auftreten. Durch den Abend führt Moderator Gunther Hölbl. Der Reinerlös des Konzerts kommt dem Ausbau der Presby Basic School in Ntronang zugute.

Wie man an Tickets kommt

Tickets kosten an der Abendkasse 22 Euro, im Vorverkauf 18 Euro (erhältlich in der Buchhandlung Zangerl in Wörgl, Armütter Buch & Papier in Rattenberg, dem Weltladen Kufstein und im online unter www.grenzenlos-helfen.at). Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen fünf Euro. (TT)