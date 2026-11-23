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Schenke mit deiner Spende für die Kinderkrebshilfe etwas besonders Wertvolles: Hoffnung und Unterstützung.

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Doch nicht alle Wünsche lassen sich in Geschenkpapier verpacken. Gerade für Familien mit krebskranken Kindern zählen oft ganz andere Dinge: Unterstützung, Zuversicht und das Gefühl, nicht allein zu sein. Genau hier setzt das „Life Radio Christkindl“ an.

Gemeinsam Gutes tun.

Die große Weihnachtsaktion von Life Radio Tirol lädt dazu ein, mit einer Geldspende für die Kinderkrebshilfe Tirol & Vorarlberg Gutes zu tun. Ob kleiner oder großer Betrag: Jeder Euro zählt und hilft, betroffene Kinder und ihre Familien in einer besonders schwierigen Lebensphase zu unterstützen.

In ganz Tirol.

Das Life Radio Christkindl ist in der Vorweihnachtszeit in ganz Tirol unterwegs und macht mit zahlreichen Aktionen auf den guten Zweck aufmerksam. Den Auftakt macht die Life Radio Packstation im SILLPARK Innsbruck, die von 23. November bis 24. Dezember geöffnet ist. Musikalisch wird es mit den Life Radio Christkindl Singers: am 27. November beim Christkindlmarkt Schwaz und am 10. Dezember in Telfs. Am 3. Dezember steht ein exklusives Studiokonzert mit Anna-Sophie auf dem Programm. Den Höhepunkt bildet die Life Radio Christkindl Party mit Spendenübergabe am 18. Dezember im mariatheresia Innsbruck.

Deine Spende zählt.

Manchmal braucht es nicht viel, um viel zu bewirken. Und jeder gespendete Euro zeigt, wie viel Herz in Tirol steckt. Also mach mit und schenke dort Unterstützung, wo sie besonders gebraucht wird. Weitere Aktionen und Termine erfährst du bei Life Radio Tirol laufend on air.