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Werden auch Sie Partner der Winter Deaflympics, des weltweit wichtigsten internationalen Wintersport-Großereignisses für gehörlose Athletinnen und Athleten, von 15. bis 24. Jänner in Innsbruck und Seefeld.

Ein internationales Sportereignis wie die 21. Winter Deaflympics, die von 15. bis 24. Jänner 2027 in Innsbruck und Seefeld stattfinden, braucht starke Partner. Sie unterstützen die Vorbereitungen und die Durchführung der Wettkämpfe und bringen ihre Kompetenzen und ihr Engagement ein, um die Spiele über den Sport hinaus erlebbar zu machen.

Eine besondere Verbindung zum Gedanken der Deaflympics schaffen die Partner aus den Bereichen Hören und Kommunikation:

Hansaton & Advanced Bionics

Die internationale Sonova Gruppe vereint zwei Partner mit langjähriger Expertise: Hansaton zählt mit mehr als 120 Standorten zu Österreichs führenden Hörakustik-Anbietern. Advanced Bionics entwickelt seit über 30 Jahren individuelle Cochlea-Implantat-Lösungen. Beide Marken setzen sich dafür ein, Menschen unterschiedliche Wege zu besserem Hören und mehr Teilhabe zu eröffnen.

Lingvano

Die App Lingvano macht Gebärdensprache mit kurzen, interaktiven Lektionen – von gehörlosen Lehrkräften vermittelt – zugänglich und unterstützt Menschen dabei, die Sprache zu erlernen, Kommunikationsbarrieren abzubauen und einen Einblick in die Gehörlosenkultur zu gewinnen.

Tactus

Als offizieller Music Experience Partner bringt Tactus eine neue Dimension des Musikerlebens zu den Winter Deaflympics. Tragbare Technologie macht Musik über spürbare Vibrationen erlebbar und ermöglicht gehörlosen und schwerhörigen Menschen, die emotionale Atmosphäre und gemeinsamen Momente der Spiele auf eine weitere Weise wahrzunehmen.

Summitwave

Das österreichische Technologieunternehmen Summitwave stattet die Veranstaltungsstätten mit einem Auracast-System aus, das Audioinhalte direkt an kompatible Hörsysteme oder separate Empfangsgeräte überträgt. Damit erhalten Besuchende mit Hörbeeinträchtigung zusätzliche Möglichkeiten, Durchsagen und Informationen vor Ort zu nutzen.

Die Partnerschaften zeigen, wie Technologie, Kommunikation und gesellschaftliches Engagement Teilhabe fördern können. Gemeinsam mit institutionellen Partnern, Ausrüstern und weiteren Unterstützern machen die Unternehmen die Winter Deaflympics 2027 möglich – ein internationales Sportereignis, das über sportliche Spitzenleistungen hinaus Begegnungen zwischen Menschen und Kulturen schafft.

Unterstützt Ihr Unternehmen auch das größte Inklusionsprojekt Tirols? Werden Sie Partner der Winter Deaflympics 2027: www.winterdeaflympics2027.com