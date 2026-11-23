SPORTLER – Dein Startpunkt für winterliche Abenteuer
Heute ist Nikolaustag! Während der Nikolaus traditionell für die süßen Überraschungen im Stiefel sorgt, kümmern wir uns bei SPORTLER um die richtig großen Abenteuer draußen im Schnee.
Wir sind bekannt als verlässlichen Begleiter für Bergsport und Outdoor-Erlebnisse. Mit unseren beiden Standorten in Innsbruck, dem SPORTLER Flagship Store Alpine und dem SPORTLER am Grabenweg, bieten wir euch mitten im Herzen der Stadt top Kompetenz für alle, deren Herz für Bewegung schlägt.
Ganz egal, ob ihr auf der Suche nach dem neuesten Skitouren-Set, performanter Freeride-Ausrüstung, funktionaler Winterlaufbekleidung oder wärmenden Outdoor-Styles für den Alltag seid: Wir legen größten Wert auf eine erstklassige, ehrliche Beratung. Unsere Store Experten sind selbst passionierte Alpinisten. Sie wissen aus eigener Erfahrung genau, worauf es ankommt, wenn die Tiroler Bergwelt im Winterkleid erstrahlt.
Bei uns findet ihr nicht nur eine riesige Auswahl an Top-Marken, sondern auch maßgeschneiderte Services wie professionelles Bootfitting. Wir verstehen uns als Treffpunkt für eine Community, die die Liebe zur Natur teilt. Gerade im Winter ist die richtige Ausrüstung das A und O für unvergessliche Erlebnisse am Berg.
Kontakt:
SPORTLER Flagship Store Alpine
Maria-Theresien-Straße 39
6020 Innsbruck
SPORTLER Grabenweg
Grabenweg 60
6020 Innsbruck
Jetzt mitmachen und gewinnen
Sie möchten einen von drei Gutscheinen von SPORTLER im Wert von 250 Euro gewinnen? Dann füllen Sie jetzt das Gewinnspielformular aus, um an der heutigen Verlosung teilzunehmen.