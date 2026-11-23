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Heute ist Nikolaustag! Während der Nikolaus traditionell für die süßen Überraschungen im Stiefel sorgt, kümmern wir uns bei SPORTLER um die richtig großen Abenteuer draußen im Schnee.

Wir sind bekannt als verlässlichen Begleiter für Bergsport und Outdoor-Erlebnisse. Mit unseren beiden Standorten in Innsbruck, dem SPORTLER Flagship Store Alpine und dem SPORTLER am Grabenweg, bieten wir euch mitten im Herzen der Stadt top Kompetenz für alle, deren Herz für Bewegung schlägt.

Ganz egal, ob ihr auf der Suche nach dem neuesten Skitouren-Set, performanter Freeride-Ausrüstung, funktionaler Winterlaufbekleidung oder wärmenden Outdoor-Styles für den Alltag seid: Wir legen größten Wert auf eine erstklassige, ehrliche Beratung. Unsere Store Experten sind selbst passionierte Alpinisten. Sie wissen aus eigener Erfahrung genau, worauf es ankommt, wenn die Tiroler Bergwelt im Winterkleid erstrahlt.

Bei uns findet ihr nicht nur eine riesige Auswahl an Top-Marken, sondern auch maßgeschneiderte Services wie professionelles Bootfitting. Wir verstehen uns als Treffpunkt für eine Community, die die Liebe zur Natur teilt. Gerade im Winter ist die richtige Ausrüstung das A und O für unvergessliche Erlebnisse am Berg.

© Sportler

Kontakt:

SPORTLER Flagship Store Alpine

Maria-Theresien-Straße 39

6020 Innsbruck

SPORTLER Grabenweg

Grabenweg 60

6020 Innsbruck

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