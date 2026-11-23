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Wenn die ersten Schneeflocken fallen, die Berge in Weiß gehüllt sind und die Vorfreude auf Weihnachten wächst, beginnt eine ganz besondere Zeit: die Zeit für gemeinsame Wintererlebnisse. Was dabei nicht fehlen darf? Eine gute Rodel und die Menschen, mit denen man die schönsten Momente teilt.

Bei Kathrein Rodel in Prutz im Tiroler Oberland dreht sich seit 1886 alles um die Freude am Rodeln. Was einst mit einer traditionellen Wagnerei begann, ist heute ein Tiroler Familienbetrieb, der seine langjährige Erfahrung im Rodelbau mit moderner Fertigungstechnik verbindet. In vierter Generation entstehen hier hochwertige Rodeln, bei denen Qualität, Funktionalität und Liebe zum Detail im Mittelpunkt stehen.

Für jeden das passende Modell

Ob gemütliche Rodelpartie mit der Familie, eine sportliche Abfahrt mit Freunden oder rasante Schwünge auf der Naturrodelbahn – für jedes Winterabenteuer gibt es das passende Modell. Von der klassischen Familienrodel über die vielseitige Tourenrodel bis hin zur sportlichen Rennsportrodel ist für unterschiedliche Ansprüche das Richtige dabei.

© bildkreis h&h

Besonders wichtig ist uns dabei auch der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Natur. Unsere Rodeln werden aus massivem Eschenholz aus nachhaltiger österreichischer Forstwirtschaft gefertigt und mit Lacken auf Wasserbasis behandelt. So verbinden wir traditionelle Werte mit einem bewussten Blick auf die Zukunft.

Mehr als ein Sportgerät

Gerade zu Weihnachten sind es oft die gemeinsamen Erlebnisse, die lange in Erinnerung bleiben. Das Lachen bei der ersten Abfahrt, rote Wangen in der Winterluft und das Gefühl, zusammen etwas Schönes erlebt zu haben. Eine Rodel ist deshalb mehr als ein Sportgerät: Sie ist eine Einladung, Zeit miteinander zu verbringen und den Winter von seiner schönsten Seite zu genießen.

Vielleicht wartet unter dem Weihnachtsbaum heuer also ein Stück Tiroler Handwerk – und damit die Vorfreude auf viele unvergessliche Stunden im Schnee.

Kathrein Rodel – seit 1886. Mit Tradition, Qualität und Leidenschaft für echte Winterfreude.

Mehr entdecken unter www.rodel.at

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