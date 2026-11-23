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Hubschrauber im Einsatz
Auto erfasste Person bei Baustelle in Wörgl: Zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht
Der betroffene Baustellenbereich befindet sich auf der Brixentaler Straße in Richtung Wörgl.
© Wolfgang Otter
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