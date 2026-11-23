volume_up Artikel anhören

Der Rechnungshof prüfte die Einsatzbereitschaft der Miliz und kam zu einem vernichtenden Ergebnis. Personalstand und Ausstattung seien unzureichend.

Insgesamt zwei Monate verpflichtende Milizübungen sind ein zentraler Punkt der Bundesheerreform, welche die Dreierkoalition ab dem kommenden Jahr umsetzen möchte. Wie dringend die Reform ist, um die Miliz wieder einsatzbereit zu machen, zeigt ein aktueller Bericht des Rechnungshofes. Mit Stand 2025 fehlten 37 Prozent der benötigten Offiziere und sogar mehr als 40 Prozent der Unteroffiziere. In den vergangenen fünf Jahren habe sich diese Lage zugespitzt.

Einzig bei der Ausrüstung gab es seit einem vorhergehenden Bericht aus dem Jahr 2022 geringfügige Verbesserungen. Der sogenannte Befüllungsgrad erhöhte sich von 27 Prozent im Jahr 2021 auf 30 Prozent 2025. Allerdings kam Gerät, das für die Miliz beschafft wurde, immer wieder auch für die Präsenzorganisation zum Einsatz.

Milizsoldaten können besser schießen

Positiv beurteilen die Prüfer, dass die Miliz gegenüber der Prüfung 2022 ihre sogenannte „Grundschießfertigkeit“ verbessern konnte. Bei der empfohlenen Verstärkung der Übungstätigkeit gab es im untersuchten Zeitraum keine Verbesserung, der Rechnungshof begrüßt aber entsprechende Pläne des Verteidigungsministeriums.

Der Plan der Dreierkoalition sieht vor, den Wehrdienst von derzeit sechs Monaten auf dann sieben Monate plus zwei Monate Milizübungen zu verlängern. Gleichzeitig wollen ÖVP, SPÖ und NEOS die Basis für eine spätere Verlängerung auch des Zivildienstes legen – für den Fall, dass dem Bundesheer die Soldaten ausgehen. Dafür brauchen sie im Nationalrat aber eine Zweidrittel-Mehrheit und damit die Zustimmung von FPÖ oder Grünen.

Nur mehr Grüne als Mehrheitsbringer im Gespräch

Die FPÖ fordert aber, den Zivildienst gleich zu verlängern und will einer schrittweisen Lösung nicht zustimmen. Bleiben als mögliche Mehrheitsbringer die Grünen. Aber auch deren Wehrsprecher David Stögmüller stellt Bedingungen und fordert, die Bezahlung der Zivildiener an den Sold der Rekruten anzugleichen.