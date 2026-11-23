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Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart sind die ersten bestätigten Gäste beim Comeback von „Wetten, dass..?“. Die Hollywoodstars werden am 5. Dezember auf der berühmten Couch Platz nehmen und als Wettpaten mitfiebern.

Hollywood in Halle an der Saale: Filmstar Dwayne „The Rock“ Johnson („Fast & Furious 8“) kommt als Gast zur „Wetten, dass..?“-Neuauflage mit Tom und Bill Kaulitz (37). Ebenso wird sein Schauspielkollege Kevin Hart („Central Intelligence“) auf der berühmten Show-Couch Platz nehmen. Das hat das ZDF nun angekündigt. Die beiden US-Amerikaner seien bei der Sendung in Halle vor Ort und würden „als Wettpaten mitfiebern“.

Die Stadt in Sachsen-Anhalt bekommt damit sehr prominenten Besuch. Vor allem Ex-Wrestler Dwayne Johnson gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods. Mit Kevin Hart, der seine Karriere einst in Comedy-Clubs startete, hat er bereits in vielen Filmen zusammengespielt. Kurz vor Weihnachten kommt ihr neuestes Werk „Jumanji: Open World“ in die Kinos.

Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart standen unter anderem bei der Neuauflage der „Jumanji“-Filme gemeinsam vor der Kamera. © via www.imago-images.de

Der Show-Klassiker „Wetten, dass..?“ kehrt schon zuvor am 5. Dezember zurück. Moderiert wird die Sendung – vorerst einmalig – von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz. Johnson und Hart sind die ersten beiden Gäste, die das ZDF für das Revival offiziell bekanntgegeben hat.

Auch Hazel Brugger dabei

Auch abseits der Show-Couch gibt es prominente Unterstützung. Die Komikerin und Moderatorin Hazel Brugger übernimmt die Außenwette auf dem Campus Sursee in der Schweiz. Diese Aufgabe kennt sie bereits: Schon 2023 war sie bei einer Außenwette für „Wetten, dass..?“ im Einsatz. Neu im Team ist außerdem Entertainerin Parshad Esmaeili. Sie begleitet den Showklassiker im Social-Media-Bereich auf Instagram und TikTok.

Die Kaulitz-Zwillinge treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der das Format jahrzehntelang moderiert und immer wieder internationale Stars auf der „Wetten, dass..?“-Couch begrüßt hatte. Eine letzte Ausgabe mit dem 76-Jährigen war 2023 ausgestrahlt worden. (dpa, TT.com)