volume_up Artikel anhören

Ein Arbeiter ist am Montagvormittag bei Reparaturarbeiten an einer Sortiermaschine in Kundl schwer verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr schaltete ein Kollege die Maschine wieder ein, weil er davon ausging, dass sich der zweite Arbeiter nicht mehr im Gefahrenbereich befand. Er befand sich aber noch dort und geriet mit dem Fuß in die Maschine.