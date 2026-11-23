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Familienzuwachs bei den Gottschalks: Thea verkündet die Baby-News auf Instagram. Auch ihr Ex-Mann Thomas freut sich – und verrät weitere Details über seinen jüngsten Enkel.

Thomas und Thea Gottschalk sind erneut Großeltern geworden. Ihr Sohn Tristan und seine Frau Alexa haben einen Jungen bekommen.

Thea Gottschalk hatte den Familienzuwachs zuvor auf Instagram bekannt gemacht. „Huhuu , ein neues Enkelbaby in New Jersey . So happy“, schreibt die 80-Jährige zu ihrem Foto. Für Sohn Tristan (37) und seine Frau Alexa (35) ist es das zweite gemeinsame Kind. Das Paar heiratete im Mai 2023 in New York. Ein Jahr später kam das erste Kind, eine Tochter, zur Welt.

Diesen Namen trägt der kleine Bub aus New Jersey

Auch Thomas Gottschalk (76) äußert sich begeistert. „Ich bin happy und freue mich sehr über meinen neuen Enkel“, so der Ex-Entertainer im Gespräch mit Bild. Für den 76-Jährigen sei es eine besondere Ehre, Großvater sein zu dürfen. „Er heißt Banks Paris Gottschalk.“