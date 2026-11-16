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Raffael Zimmermann hob an seinem ersten Weltcup-Wochenende die Skisprung-Welt ein Stück weit aus den Angeln. Was macht den Milser aus, der mit 23 Jahren gleich bei seinem Debüt den Durchbruch im Weltcup schaffte?

„Was schreibe ich da für eine Geschichte?“, fragte sich Raffael Zimmermann, als ihn die TT am Montagvormittag am Flughafen Kuusamo erreichte. Drei Weltcup-Starts, dreimal am Podium, mit diesem Punkteschnitt ist der 23-Jährige aus Mils unerreicht vor Legenden wie Kraft, Ahonen oder Hannawald.

„Mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf, ich habe das immer noch nicht realisiert“, erzählte Zimmermann gestern. Was macht diesen Milser aus, der an seinem ersten Weltcup-Wochenende 24.000 Euro verdiente und den ersten Sieg um die Winzigkeit von 0,2 Punkten verpasste?

Die Anfänge: Mama Bettina erinnert sich an die ersten Sprünge – beim Turnverein Wattens und Trainer Imre Csaszar. „Zum Skispringen kamen wir durch Zufall.“ Mit acht Jahren hat Klein-Raffael Flickflacks durch das Haller Schwimmbad gemacht – was auch Olympiasieger Ernst Vettori sah und gleich begeistert war: „Du bist Skispringer!“ Der Aufforderung zum Schnuppertraining beim Nordic Team Absam mit Ex-Weltrekordler Andi Felder kamen die Zimmermanns nach, seine erste Trainerin Esther Steindl erinnert sich: „Wenn man ihm was sagte, konnte er das als ehemaliger Turner sofort umsetzen.“

Bilder der jungen Karriere open_in_full © Zimmermann © Zimmermann © Zimmermann © Zimmermann © Zimmermann © Zimmermann

Der Privatmann: Die Familie um Papa Robert und Mama Bettina, um Schwester Gloria (31) und Bruder Matteo (28) – rundum sportlich. Skitouren am Hausberg Glungezer, Kite- oder Windsurfen, der ehemalige Reithmann-Sport-Schüler und spätere Stams-Maturant probierte buchstäblich „alles aus“. Die Basis für den jetzigen Höhenflug.

Der Werdegang: „Danke an Familie, Trainer. Ich war vielleicht nicht immer der super Springer, sie haben aber an mich geglaubt.“ Nüchtern blickt Raffael Zimmermann auf seine bisherige Laufbahn zurück, ein Übertalent sei er keines gewesen. Aber akribisch, wie seine Mama meint. Und immer „geduldig und positiv“, wie seiner erste Trainerin versichert.

Der Tiefschlag: Im Oktober vergangenen Jahres brach sich Raffael Zimmermann im Auslauf von Klingenthal (GER) den rechten Ellenbogen – eine Zäsur, nicht das Ende: „Warum weitergemacht? Nicht viele dürfen Skispringen erleben, Geld war nie ein Grund. Es geht um die Emoionen, die Freundschaften, die man knüpft.“