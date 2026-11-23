Der beliebteste in Tirol
Fleischkäs für alle: Sieger des Tirol-Votings lud in Innsbruck zur Gratis-Jause
Brigitte Schranz und Stefan Mayer freuen sich über ihre kostenlosen Fleischkäsesemmeln, überreicht von Fabian (Mitte).
© TT/Patrick Steiner
Beim großen TT-Voting hat sich die Community entschieden: Die beliebteste Fleischkässemmel Tirols kommt von der Metzgerei Stolz in Innsbruck. Über die Auszeichnung freute sich der Familienbetrieb so sehr, dass er sich bei seinen UnterstützerInnen auf ganz besondere Weise revanchierte.
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